Türkiye'de her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendi
Türkiye'de her 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evleniyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, erken yaşta evlenen bu çocuklar daha büyüyemeden anne oluyor. (Haber:Öykü Tüccar Kamera:Namık Okutan)
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NTV 08.03.2021 - 10:33| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 11:36
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