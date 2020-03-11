Türkiye'de ilk corona virüs vakası görüldü

Türkiye'de ilk corona virüs vakası tespit edildi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, hastanın Avrupa temaslı ve erkek olduğunu duyurdu. Türkiye genelinde yayılmayı önleyici tedbirlerin alındığını belirten Koca "Bir veya birkaç vaka, salgın değildir, karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez" dedi.

NTV 11.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:21

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