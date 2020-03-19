Türkiye'de ilk corona virüs vakasına bakan doktor karantinada
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, corona virüse yakalanıp karantinaya alınmıştı. Profesör Taşçıoğlu'nun Türkiye'deki ilk corona virüs vakalarına bakan doktor olduğu belirtiliyor. 67 yaşındaki doktorun sağlık durumu iyi.
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NTV 19.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:00
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