Türkiye’de ilk kez görüntülendi

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi’nde yaşayan ‘Çatal kuyruklu martı’ Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Çatal kuyruklu martıyı Hatay’daki Mileyha Sulak Alanı’da görüntüleyen kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan ‘‘Çok nadir bir tür. Türkiye’de ilk defa gözlemledik. Bu kayıt aynı zamanda bu alanın da ne kadar özel olduğunu da gösteriyor’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 11:29

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