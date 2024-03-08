Türkiye'de ilk: Terapi köpekleri İstanbul Havalimanı'nda iş başı yaptı

Uçak yolculuğu öncesi bazı yolcuların korkuları olabiliyor. İstanbul Havalimanı'nda uçuş öncesi stres yaşayan yolcular için terapi köpeği hizmeti verilmeye başlandı. Yoğun ilgi gören terapi köpekleri gün boyu İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye devam edecek.

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