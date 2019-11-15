"Türkiye'de işim bitti ayrılıyoruz"

"Türkiye'de işimiz bitti, ayrılıyoruz..." bu mesajın sahibi, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier. İngiliz istihbaratçının ölüm nedenine ilişkin sır perdesi henüz aralanamadı. Eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in tüm bağlantıları araştırılıyor.
NTV Haber 15.11.2019 - 20:26| Son Güncelleme : 15.11.2019 - 20:28
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