Türkiye'de normalleşme adımları: AVM ve kuaföre ilgi düşük kaldı
Alışveriş merkezleri ve kuaförler, iki haftaya yakın bir süredir açık. Ancak eski doluluk oranları çok uzakta. Yapılan bir araştırmaya göre vatandaşlar, AVM'ye ve kuaföre gitmek için aceleci davranmayacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.