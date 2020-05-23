Türkiye'de normalleşme adımları: AVM ve kuaföre ilgi düşük kaldı

Alışveriş merkezleri ve kuaförler, iki haftaya yakın bir süredir açık. Ancak eski doluluk oranları çok uzakta. Yapılan bir araştırmaya göre vatandaşlar, AVM'ye ve kuaföre gitmek için aceleci davranmayacak.

NTV 23.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:10

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