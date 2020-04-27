Türkiye'de son 20 günün en düşük corona virüs vaka sayısı (26 Nisan 2020)

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle dün 99 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 2 bin 357. Bu, son 20 günün en düşük vaka sayısı... İyileşen hastalar da yine virüs tanısı koyulanlardan fazla.

NTV 27.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 09:19

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