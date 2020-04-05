Türkiye'de virüsten 501 can kaybı

Türkiye'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501'e yükseldi. Test sayısında da dikkat çeken bir artış vardı. 19 bin 644 kişiye test yapıldı. 3 bin 13 kişide virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısında artış olduğuna da dikkat çekti.
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NTV Haber 05.04.2020 - 04:22| Son Güncelleme : 05.04.2020 - 04:29
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