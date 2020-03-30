Türkiye'de virüsten can kaybı 131'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı bin 815 kişi artarak 9 bin 217 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
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NTV 30.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 09:22
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