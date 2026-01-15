Türkiye'de yaşayan İranlılar ailelerine ulaşamıyor
15.01.2026 10:51
NTV - Haber Merkezi
İran'daki protestolarda iki hafta geride kaldı. Türkiye'de yaşayan İranlılar da büyük endişe yaşıyor. Çünkü haberleşmeye getirilen kısıtlamalar nedeniyle aileleriyle, yakınlarıyla sağlıklı iletişim kuramıyorlar.
