Türkiye'de 'yeni normal'in ilk günü: Kafe ve restoranlar açıldı, kreşler yeniden kapılarını açtı
Bugün yeni normalin ilk günü... Corona virüsle mücadele kapsamında kapatılan birçok işyeri yeniden faaliyete geçti. Ancak kapandıkları şekilde değil. Kafeler, restoranlar ve kreşlerde 'yeni normal' kapsamın bir dizi önlem alındı... İşte corona virüs ile mücadele kapsamında geçilen normalleşme sürecinde alınan önlmeler...
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NTV 01.06.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 17:02
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