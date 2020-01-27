Türkiye'deki en riskli deprem bölgeleri (Deprem riski en az ve en fazla olan iller ve bölgeler hangileri?)
Elazığ'da 6.8 şiddetinde yaşanan ve can kayıpları ile yaralıların bulunduğu deprem, Türkiye'de büyük tedirginlik yarattı. Peki, Türkiye'de deprem riski en az ve en fazla olan şehirler, bölgeler hangileri? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Türkiye'deki fay hatlarını NTV yayınında değerlendirdi. Harita üzerinde riskli noktaları işaret etti. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.