Türkiye'den ABD'ye 2. yardım uçağı

Virüsle mücadele çerçevesinde Türkiye'den ABD'ye yapılan tıbbi ekipman yardımının ikinci tur sevkiyatı tamamlandı. Maske, siperlik, tulum ve dezenfektandan oluşan yardım malzemeleri ihtiyacı olan eyaletlere dağıtılacak.
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NTV 02.05.2020 - 11:50| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 12:41
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