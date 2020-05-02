Türkiye'den ABD'ye 2. yardım uçağı

Virüsle mücadele çerçevesinde Türkiye'den ABD'ye yapılan tıbbi ekipman yardımının ikinci tur sevkiyatı tamamlandı. Maske, siperlik, tulum ve dezenfektandan oluşan yardım malzemeleri ihtiyacı olan eyaletlere dağıtılacak.

NTV 02.05.2020 - 11:50 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 12:41

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