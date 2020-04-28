Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin ABD'ye göndereceği tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu. 500 bin cerrahi maske ve diğer malzemeler bugün ABD'ye ulaşacak. Yardımın ayrıntılarını NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
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NTV 28.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:45
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