Türkiye'den Çin'e maske ihracatında patlama

Çin'deki salgın nedeniyle talebe bağlı olarak maske üretiminde patlama yaşanıyor. Dünyada en fazla maske üretimi yapan Çin artık maske satın alıyor. Bu taleplere cevap veren ülkelerden birisi de Türkiye. Türk firmalar taleplere cevap vermek için 7 gün 24 saat çalışıyor

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