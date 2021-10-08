Türkiye'den F-16 satın alma adımı

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yaptı. Teklifte TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi de var. Konuyla ilgili detaylar neler, süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları NTV Washinton temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.

Haberler - NTV Haber 08.10.2021 - 03:13 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 03:17

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