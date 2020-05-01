Türkiye'den Filistin'e tıbbi yardım (NTV ekibi, malzemelerin yüklenme anını görüntüledi)
Türkiye corona virüs ile mücadele kapsamında dünyanın farklı coğraflarına tonlarca tıbbi malzeme yardımı yaptı. Yardımlar sürüyor. Bir süre önce yardım talebinde bulunan Filistin'e yaklaşık 15 ton tıbbi malzeme Atatürk Havalimanı'ndan Türk Haya Yolları kargo uçağı ile gönderildi. Tıbbi malzemelerin yüklenme anını NTV'den Ahmet Örsoğlu ve Burak Sevinç takip etti.
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NTV 01.05.2020 - 12:38| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 13:13
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