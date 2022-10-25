Türkiye’den güneş tutulması manzaraları

Yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleti. Parçalı güneş tutulması, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çoğu Avrupa ülkesinden izlenebildi. Tutulma sırasında Güneş’in yaklaşık yüzde 50’si Ay tarafından örtülecek. Bir önceki parçalı güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşmişti, 8 Kasım’da da tam Ay tutulması yaşanacak.

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