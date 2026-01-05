Türkiye'den yapay zeka rekoru. ChatGPT’yi çok sevdik

05.01.2026 13:56

NTV - Haber Merkezi

Türkiye, ürün ve hizmet ararken yapay zekaya danışma konusunda diğer ülkeleri geride bıraktı. İstatistikler, Türkiye'de 100 kullanıcıdan 95'inin ürün araştırma sürecinde yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’yi kullandığını gösteriyor.