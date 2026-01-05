Türkiye'den yapay zeka rekoru. ChatGPT’yi çok sevdik
05.01.2026 13:56
NTV - Haber Merkezi
Türkiye, ürün ve hizmet ararken yapay zekaya danışma konusunda diğer ülkeleri geride bıraktı. İstatistikler, Türkiye'de 100 kullanıcıdan 95'inin ürün araştırma sürecinde yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’yi kullandığını gösteriyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.