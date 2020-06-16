Türkiye'nin bağışıklık haritası çıkarılıyor

Türkiye'nin corona virüs haritasını çıkarmak için 81 ilde antikor testleri yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı görevlileri, adreslere haber vermeden giderek, kabul edilirse o evdeki 1 kişiye test yapıyor. Ancak bazen görevlileri dolandırıcı zannederek, test vermeyi reddedenler de var.
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NTV 16.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 13:12
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