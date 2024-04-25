Türkiye'nin batısı çöl tozu altında: Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek? Çöl tozunun insanlara zararları neler?
Atina'da gökyüzünü turuncuya boyayan çöl tozu Türkiye'nin batı kıyılarında da etkili oluyor. Peki çöl tozu nelerde yoğun? Hayatı ya da insan sağlığını olumsuz etklieyecek boyutta mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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