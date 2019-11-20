Türkiye'nin çocuk hakları karnesi nasıl? (20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü)
Bugün 20 Kasım dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak dünya üzerinde çocuklar halen istismar, şiddet ve baskıya maruz kalıyor. bu konuda daha önce bir rapor hazırlayan Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği "İMDAT"ın Başkanı Oğuz Polat canlı yayında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı ve dikkat çekici veriler paylaştı. İşte ayrıntılar...
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