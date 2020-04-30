Türkiye'nin en önemli sorunu corona virüs salgını

Mart ayından bu yana dünyanın ve Türkiye'nin tek gündemi corona virüs salgını... Şubat ayında Türkiye'nin en önemli konusunu "ekonomi" olarak görenler çoğunluktaydı, nisan ayında ise açık ara farkla virüs önde. İşte ayrıntılar...

NTV 30.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:19

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