Türkiye'nin F-16 gücü ne durumda?

Türkiye kısa süre önce ABD'ye 40 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alınması ve 80 uçaklık modernizasyon kiti için talepte bulundu. Amaç Hava Kuvvetleri'nin güncelliğini ve gücünü korumak. Henüz talebe yanıt gelmedi ancak Türk Hava Kuvvetleri'ndeki mevcut F-16'ların durumu merak konusu. Havacılık editörü Tolga Özbek NTV'ye değerlendirdi. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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