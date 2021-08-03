Türkiye'nin hayvanlar için ilk sahra hastanesi

Türkiye'nin güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında çok sayıda hayvan alevlerin arasında can verdi. Yaralı hayvanların tedavisi için Hayvan Hakları Fedarasyonu, Manavgat'ta Türkiye'nin ilk sahra hastanesini kurdu.

NTV Haber - DHA 03.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 11:49

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