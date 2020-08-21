Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu; Şahinkaya kanyonu
Şimdi sizi orta karadenizde doğa harikası bir yere götüreceğiz. Burası Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu, Şahinkaya kanyonu. Şahinkaya Kanyonu, Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Bu doğa harikası yer yeni ziyaretçilerini bekliyor.
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NTV 21.08.2020 - 17:32| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 17:50
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