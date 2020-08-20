Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası artık çocuklarına sarılabiliyor
Cihan Topal Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastasıydı. 38 yaşındaki Topal 10 yıl önce çift kol nakli ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası kollarına tekrar kavuşan Topal, artık rahatlıkla araba sürüyor, hayvanlarını kendi elleriyle besliyor ve en önemlisi nakilden önce "tek hayalim" dediği şeyi yapabiliyor.
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NTV Haber 20.08.2020 - 17:36| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 17:40
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