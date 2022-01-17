Türkiye’nin ilk çift kol nakilli hastası zeytin toplayıp çuval taşıyor
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Cihan Topal, 2008 yılında kollarını iş makinesine kaptırarak kaybetmişti. Türkiye’nin çift kol nakli yapılan ilk hastası olan Topal, ağaçlarındaki zeytinleri çırpma makinesiyle toplayıp, çuvallara doldurarak sırtında taşıyor. Yaşadıklarının bir zamanlar kendisi için hayal olduğunu anlatan Topal ‘‘Çocuklarımın ellerinden tutup okula götürebiliyorum. Ben 39, kollarımsa 12 yaşında. Herkes organlarını bağışlasın ki benim gibi kol bekleyenler, organ bekleyenler kavuşsun’’ dedi.
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