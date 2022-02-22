Türkiye’nin ilk iklim şurası başladı

Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte iklim değişikliği etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Peki iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye ne yapacak? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için düzenlenen Türkiye’nin ilk iklim şurası Konya’da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış konuşmasında ‘‘İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son on yılımız var. Ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz’’ dedi.
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