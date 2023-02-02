Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı montaj hattından çıktı
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. HÜRJET'in motorunu çalıştırdığı anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Demir, ''HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" ifadelerine yer verdi.
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