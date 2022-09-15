Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener NTV'ye konuştu

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, hafta sonu Sivrihisar'da uçuş gösterisi yapacak. Gösteri öncesi provalarını sürdüren Şener, NTV'nin sorularını yanıtladı. Şener'i uçuş tutkusuyla tanıştıran, Türkiye'nin en iyi akrobasi pilotlarından biri olan babası Ali İsmet Öztürk. Öztürk aynı zamanda kızının uçuş koçu.
İşte NTV'den Özden Erkuş ve Burak Akcan haberi...

Haberler - NTV 15.09.2022 - 19:11 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 19:26

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