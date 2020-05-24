Türkiye'nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı "Akıncı"nın hikayesi belgesel oldu. NTV'de yayınlanan belgesel, ilk uçuşunu Aralık 2019'da yapan Akıncı'nın proje aşamasındaki son 6 aylık sürecini mercek altına alıyor.
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NTV 24.05.2020 - 20:47| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 21:46
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