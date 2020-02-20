Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu kapılarını NTV'ye açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren istasyon Türkiye'nin her yerinden uydu görüntüsü alabiliyor. 6,8'lik Elazığ depreminin verdiği hasarı havadan görüntüleyen istasyon, olası İstanbul depremi sonrasında da arama kurtarma ekiplerinin gökyüzündeki gözü olacak. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu yayın konuğu İTÜ UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Elif Sertel ile o merkezden ayrıntıları aktardı.

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