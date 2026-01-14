Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor. Hem yaşlanacağız hem azalacağız
14.01.2026 11:27
NTV - Haber Merkezi
Eğer doğum oranları böyle giderse 86 milyonluk Türkiye bu nüfus oranını korumayacak. Hatta Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre nüfus 2100 yılında 25 milyona gerileyebilir. Bu veriye Aile Bakanı Göktaş da dikkat çekti. NTV'den Deniz Tüysüz hem uzmanlarla, hem de anne-babalarla konuştu. Nüfusta alarm veren düşüşü paranteze aldı.
"Türkiye nüfusu 2100 yılında, Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre 25 milyona, TÜİK'e göre ise 54 milyona gerileyebilir." Bu açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ait. Türkiye'de doğurganlık oranı alarm veriyor.
Gerontolog İsmail Tufan, "Artık çocuklarını seven, yaşlısına saygı duyan bir millet olarak kendimizi tanıtamayacağız. Bence sorun burada yatıyor." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) nüfus fonu verilerine göre, dünya genelinde doğurganlık oranları düşüyor. 1950'lerde kadın başına 5 çocuk olan küresel doğurganlık oranı bugün 2 lerde. Uzmanlar 2050'den sonra genel nüfusta düşüşün başlayacağı yönünde görüş bildiriyor.
NTV'ye konuşan bir baba, tek çocuğu olduğunu ve ikinciyi düşünmediklerini şu sözlerle söyledi: "İlk çocuğumuz geç oldu. Ekonomik durumlardan hayata geç başladık. Çocuk büyütmek zor."
Resmi verilere göre Türkiye’de doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken bugün 1,48’e geriledi. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok.
Sosyolog Berna Zengin, anne-baba olmanın çok masraflı olduğu olduğunu ve çocuk sahibi olmada ekonominin çok önemli olduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekti.
Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu da bakıma muhtaçlık.
Gerontolog İsmail Tufan, "Bakıma muhtaçların çoğu yaşlıdır ama bu sadece yaşlıların sorunu değildir. Bir taraftan bakıma muhtaçlık yaratan sebeplerle mücadele etmeliyiz diğer taraftan da sosyal güvenlik sistemimize bakım sigortasını mutlaka eklemeliyiz ." açıklamasında bulundu.
Dünya genelinde her 5 kişiden biri istediği sayıda çocuk sahibi olamıyor. Ekonomik sebepler, barınma sorunu, iş güvencesi eksikliği, çocuk ve yaşlı bakım maliyetleri kadınların üzerindeki bakım yükü sebepler arasında.
Sosyolog Berna Zengin, "Nüfusun genel olarak azaldığını görüyoruz. Ama bu genel olarak zaten modernleşen toplumlarda bir eğilimdir. Örneğin Avrupa’da yani bunun yaşandığı toplumlarda şöyle bir gelişim görürüz; ilk önce ölüm oranları düşer, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, sonra doğum oranları düşer. Fakat bu bir takım sağlanan desteklerle kreş, yaşlı bakım, emeklilik destekleri gibi." açıklamasında bulundu.
Uzmanlar nüfusun azalmasıyla doğacak sorunları da dikkat çekiyor.
Hükumet, nüfusun azalmasını engellemek için birçok tedbiri hayata geçiriyor. Çeşitli projelerle genç evlilik ve doğuma destek veriyor.
"Dört tane torunum var. Geçim zorlaştı diye kimse doğurmuyor artık. İki çocuğum var ama keşke daha fazla olsaydı. Yaşlanınca evladın kıymeti anlaşılıyor."