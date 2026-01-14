Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor. Hem yaşlanacağız hem azalacağız

"Türkiye nüfusu 2100 yılında, Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre 25 milyona, TÜİK'e göre ise 54 milyona gerileyebilir." Bu açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ait. Türkiye'de doğurganlık oranı alarm veriyor.

Gerontolog İsmail Tufan, "Artık çocuklarını seven, yaşlısına saygı duyan bir millet olarak kendimizi tanıtamayacağız. Bence sorun burada yatıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) nüfus fonu verilerine göre, dünya genelinde doğurganlık oranları düşüyor. 1950'lerde kadın başına 5 çocuk olan küresel doğurganlık oranı bugün 2 lerde. Uzmanlar 2050'den sonra genel nüfusta düşüşün başlayacağı yönünde görüş bildiriyor.