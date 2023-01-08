Türkiye'nin ''Robot Askeri Barkan'' füze attı

Türkiye'nin 'robot askeri' olarak adlandırılan insansız kara aracı Barkan, füze attı. ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete, Barkan'ın silah seçenekleri arasında yerini aldı. Barkan yapılan entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde Mete ile hedefini başarıyla vurdu. Bu çalışmayla güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu.
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