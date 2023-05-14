Türkiye'nin seçimi NTV ve Star'da

Seçmen oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçecek. Sonuçlar NTV-Star ortak yayınından an be an takip edilebilecek. Seçim özel yayını bugün saat 16.00'da başlayacak. Açılan sandıklar, sayılan oylar, hangi adaya hangi partiye kaç oy çıktığı anında ekranda olacak. Sonuçlar, seçim yasakları kalktığı an itibariyle ntv.com.tr ardesinden de takip edilebilecek.
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