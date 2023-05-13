Türkiye'nin seçimi NTV ve Star'da

Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanı ve yeni Meclis'i seçmek için sandık başına gidiyor. Seçmen oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçecek. Sonuçlar NTV-Star ortak yayınından an be an takip edilebilecek. Seçim özel yayını yarın saat 16.00'da başlayacak. Liderlerin parti genel merkezlerindeki açıklamalarını, kritik illerdeki son durumu, sahadaki NTV ve Star TV muhabirleri aktaracak. Sonuçlar, seçim yasakları kalktığı an itibariyle ntv.com.tr ardesinden de takip edilebilecek.
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