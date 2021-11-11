Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısı yarım asırdır bakıra çekiç sallıyor
Elazığ’da Türkiye’nin tek bakır rölyef sanatçısı olan ve yarım asırdır bakıra çekiç sallayan Harun Taşdemir'in yaptığı 3 boyutlu eserler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Taşdemir, eserlerini 1,5 ay ile 7,5 ay arasında tamamlıyor. Satışa sunduğu eserlerinin fiyatı 32 bin ile 145 bin lira arasında değişiyor.
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