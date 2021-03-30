Turşu tesisinde tepki çeken görüntü

Turşu tesisinde bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa Viranşehirde çekildiği iddia edildi. Kaymakamlık ise, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığını bildirdi.
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DHA 30.03.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 13:09
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