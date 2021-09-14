Turşuluklar tezgahlara çıktı: Karışık turşu nasıl kurulur?

Eylül ayının gelmesiyle turşuluk malzemeler de pazar tezgahlarında yerini aldı. İyi bir turşunun püf noktası ise mayalanmasını hızlandıran malzemeler ve tuz miktarı... Üç kuşaktır turşu hazırlayan Selim Uzan, ''Saf sirkeye ulaşmak artık zor olduğu için araya limon dilimleri koyulmalı'' dedi ve iyi bir karışık turşunun nasıl kurulacağını anlattı. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Oktay Taşkın)

NTV 14.09.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 17:45

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