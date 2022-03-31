Turunç toplayan 3 kadının öldüğü kazada mucize kurtuluş
Adana’da turunç toplayan üç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında bir adamın mucize eseri hayatta kaldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazadan hemen önce bir adamın kadınlardan biriyle refüjde sohbet ettiği görülüyor. O sırada kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki 3 kadına çarpıp yolun diğer tarafına savuruyor. Diğer şeritteki bir aracın daha çarpmasıyla üç kadın hayatını kaybetmişti. Görüntülerde, korkunç kazaya tanık olan ve mucize eseri yara almadan kurtulan adamın şok geçirdiği görülüyor.
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