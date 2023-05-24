Tuvalet temizliği sırası cinayeti kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş yerinde temizlik işçileri arasında kavga çıktı. Tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle sonuçlanan kavga, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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