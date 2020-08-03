Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, pembe renge büründü. Sıcaklık ve tuzluluk oranı arttığı için gölde yaşayan algler ve bakteriler suyun pembe renge bürünmesine neden oldu. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, Flamingo cenneti olarak anılıyor. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.
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NTV 03.08.2020 - 12:50| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:08
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