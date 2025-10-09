Tuzla Tersaneler Bölgesinde gemi yan yattı: 1 ölü

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.