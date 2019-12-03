Tuzla'da kaçak midye avcıları böyle görüntülendi

İstanbul Tuzla'da kaçak midye toplayıcıları kameraya yakalandı. Suya giren kaçak avcılar, topladıkları midyeleri tekneye çıkarıyor. Bazıları ise suya attıkları ağları çekiyor. Ancak yakınlarda çok sayıda sanayi tesisi ve fabrika var. Çevre su ürünleri avlamak veya toplamak için hiç de elverişli değil. Kayıttaki kişiler ise bu duruma aldırış etmiyor, tekneler de bir süre sonra gözden uzaklaşıyor. Uzmanlar midyelerin güvenilir yerlerden alınmasını ve açıkta satılan ürünlerin tercih edilmemesini öneriyor. İşte o görüntüler...
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