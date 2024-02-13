Twisters (Kasırgalar) filminden ilk fragman yayınlandı
1996'da gişe rekorları kıran Kasırga (Twister) filminin yıllar sonra yeniden çekilen versiyonundan ilk fragman geldi. Başrollerinde Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones Chase'in yer aldığı film, 19 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda Minari filmiyle Oscar adaylığı kazanan Lee Isaac Chung oturuyor. Film hakkında, orijinal filmin devamı olmadığı ve yepyeni bir hikayesinin olduğu belirtildi.
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