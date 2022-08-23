Üç kişiyi yumruklarıyla yere seren fizyoterapist o anları anlattı
İstanbul’da tartıştığı üç genci yumruklarıyla yere seren motosikletli gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerdeki kişinin 7 yıldır Türkiye’de yaşayan Amerikalı bir fizyoterapist olduğu ortaya çıktı. Kavgadan önce tokatlı saldırıya uğradığını söyleyen Demir Jason Long, bu nedenle gençlerin üzerine yürüdüğünü anlattı. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Özgen Özel)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.