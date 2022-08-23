Üç kişiyi yumruklarıyla yere seren fizyoterapist o anları anlattı

İstanbul’da tartıştığı üç genci yumruklarıyla yere seren motosikletli gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerdeki kişinin 7 yıldır Türkiye’de yaşayan Amerikalı bir fizyoterapist olduğu ortaya çıktı. Kavgadan önce tokatlı saldırıya uğradığını söyleyen Demir Jason Long, bu nedenle gençlerin üzerine yürüdüğünü anlattı. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Özgen Özel)

Haberler - NTV - İHA 23.08.2022 - 13:05 | Son Güncelleme : 23.08.2022 - 13:48

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