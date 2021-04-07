Üç yıldır onlarca evi soyan hırsızı, çaldığı oyuncak ayı yakalattı
Üç yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı. Ünlü dizi oyuncularının da evini soyan hırsız, JASAT ekiplerinin 3 aylık takibi sonucunda yakalandı. Hırsızın evinden 2 kamyon çalıntı eşya çıktı. Mağdurlar, jandarma karakolunun bahçesine giderek çalıntı eşyalar arasında kendilerine ait olanları aldı. Ekiplerin, girdiği bir evden çaldığı ve aracı kullanırken yanına oturttuğu oyuncak ayıdan yola çıkarak yakaladığı Hilmi K.’nın sorgusu sürüyor.
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ntv.com.tr 07.04.2021 - 17:47| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 18:00
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