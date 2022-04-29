Uçak kazasında ölen pilot evlilik teklifini uçakta böyle yapmış
Bursa’daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum’un kız arkadaşı Aslı Yüce’ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. 3 ay öncesine ait görüntülerde 27 yaşındaki Otkum ile 26 yaşındaki kız arkadaşının çok mutlu olduğu görülüyor. Genç çiftin Ramazan bayramı sonrasında nişanlanacaklardı. Eğitmen pilot Otkum ve 31 yaşındaki öğrenci pilot Murat Avşar, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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